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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: ميركل منفذة مخضرمة للتكتيكات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:15 م
ميركل
ميركل
وكالات
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وصفت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مواطنتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنها "منفذة مخضرمة للتكتيكات، وواضعة استراتيجيات ذكية".

وفي مقال لها في صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الجمعة، كتبت فون دير لاين المنتمية إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أن "ميركل عندما تقرر فإنها تمضي بإصرار وصبر استراتيجي، ودائما بقدر كبير من الجدية والموضوعية".

وامتدحت فون دير لاين المستشارة الألمانية بأنها " مقاتلة العام" وتابعت أن " ميركل سياسية ذكية وقوية الإرادة".

واختتمت فون دير لاين كلامها قائلة إن " خصوصية ميركل ظلت تتمثل في المثابرة وتغيير الإيقاع".

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