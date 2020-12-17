بايدن يتعهد بمعاقبة مَن يقفون وراء تسلل إلكتروني للحكومة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس، إن حملة تسلل إلكتروني استهدفت شبكات الحكومة في الآونة الأخيرة إنما هي مبعث "قلق كبير"، وتعهد بالتحرك سريعًا للرد عليها بمجرد توليه الرئاسة الشهر المقبل.وقال بايدن، الذي سيصبح رئيسًا في 20 يناير المقبل إن فريقه سيجعل مواجهة هذه الحملة أولوية قصوى وسيجعل الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية تدفع "ثمنا باهظا".أضاف الرئيس الأمريكي المنتخب في بيان "على خصومنا أن يعرفوا أنني، كرئيس، لن أقف مكتوف الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية على أمتنا".