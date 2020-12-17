الأحد.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الأحد المقبل معرضًا للكتاب، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية.وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن المعرض تستمر فعالياته من 20-31 ديسمبر الجاري بمقر المكتبة المركزية بمدينة نصر تحت عنوان: (نحو ثقافة راشدة)، لافتًا إلى أنه سبق تنظيم عدد من المعارض التي عقدت، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات مدينة نصر بنين وبنات، إضافة إلى تنظيم عديد من المعارض التي تضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية بقطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة.وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تنظيم مثل هذه المعارض التي تخدم طلاب وطالبات الجامعة بمختلف التخصصات، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا، لافتًا إلى أنها تقدم خصومات كبيرة على مختلف الإصدارات.