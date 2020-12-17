نائب: التزام مصر بأمن الخليج يعكس مسؤوليتها العربية

أكد معتز محمود، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات الملسحة بالإمارات العربية، واصفًا إياه باللقاء المهم بين الزعيمين.وشدد محمود، في بيان الخميس، على أهمية اللقاءات التي بحثتها القمة بين السيسي وبن زايد، وفي مقدمتها الملفات الإقليمية البارزة في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث عكست النقاشات تفاهمًا وتطابقا في المواقف بين الدولتين.وقال إن القمة شهدت، أيضًا، الإعلان عن انضمام الامارات لمنتدى غاز المتوسط كمراقب بجانب الأعضاء المؤسسين وهى خطوة مهمة ولافتة.لفت النائب البرلماني إلى أن القمة المصرية الإماراتية بحثت التهديدات الخارجية لأمن المنطقة على وجه العموم والتهديدات الخارجية لمنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص: "إعلان مصر التزامها بأمن الخليج باعتباره امتدادًا للأمن القومي المصري يعكس مسؤولية عربية كبرى تتحملها القاهرة".وشدد عضو النواب على أن التحالف الاستراتيجي بين القاهرة ودبي تحالف مثمر في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ويعزز وحدة الصف العربي أمام المخاطر الخارجية.