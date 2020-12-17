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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الأوروبي يدين انتهاك حقوق الأويغور في الصين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:12 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
وكالات
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تبنّى البرلمان الأوروبي، الخميس، بغالبية ساحقة قرارًا يدين النظام الصيني الذي يفرض العمل القسري على الأقليات الأويغورية والكازاخستانية والقيرغيزية التي تتعرض لانتهاكات لحقوق الانسان "ترتقي الى جرائم ضد الانسانية" بحسب بيان.

والقرار غير الملزم الذي تم تبنيه ب604 أصوات (معارضة 20 وامتناع 57 عن التصويت) يتهم الصين بممارسة اضطهاد متزايد على أبناء عدة اقليات دينية وعرقية "تمس كرامتهم وتنتهك حريتهم في التعبير الثقافي والعقيدة الدينية وحقهم في حرية التعبير وحقوقهم في حرية التجمع سلميا".

ودعا النواب الأوروبيون بكين "لوضع حد فورا للاعتقالات التعسفية دون توجيه الاتهام والمحاكمات والادانات الجنائية بحق الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى المسلمة واغلاق كل المخيمات ومراكز الاعتقال للاقليات العرقية ضحايا الحبس الجماعي والإفراج عن المعتقلين دون تأخير أو شروط "كما جاء في بيان البرلمان.

ويتوقع النائب الاوروبي الفرنسي رافائيل غلوكسمان (الكتلة الاشتراكية والديموقراطية) الحريص على هذا الملف، من هذا الاعلان أن "يضع حدا لاربع سنوات من تواطؤ الاسرة الدولية وجبنها، خاصة القادة الأوروبيين" كما قال لاذاعة "ار اف اي" قبل التصويت.

وتتهم منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان بكين بأنها تعتقل في شينجيانغ (شمال غرب الصين) ما لا يقل عن مليون مسلم في "معسكرات إعادة تأهيل". وتتحدث بكين عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف الى ابعاد الافراد عن التطرف الديني.

وتطبق السلطات الصينية في هذه المنطقة سياسة المراقبة القصوى بعد وقوع عدة اعتداءات دامية بحق مدنيين نسبت الى انفصاليين واسلاميين أويغور.

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