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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الألماني يشيد بموسيقى بيتهوفن في ذكرى ميلاده الـ 250

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:11 م
فرانك فالتز شتاينماير
فرانك فالتز شتاينماير
وكالات
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قال الرئيس الألماني فرانك فالتز شتاينماير اليوم الخميس قبيل حفل بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد المؤلف الموسيقي العظيم لودفيج فان بيتهوفن إن له قدر كبير يتجاوز حدود بلده ألمانيا.

وتحدث شتاينماير، وهو الرئيس الشرفي لألمانيا، عن المشاعر الصافية في أعمال بيتهوفن.

ووفقا لنص صدر قبل الحدث، قال شتاينماير عبر رابط مصور إن "هذا هو السبب في فهم موسيقاه حول العالم، من طوكيو إلى فانكوفر، ومن ساو باولو إلى سنغافورة".

وأشاد شتاينماير ببيتهوفن لمنحه المستمعين الشجاعة للبدء في مغامرة عظيمة تسمى الحياة.

وأضاف أنه "لهذا، نحن ممتنون للغاية له حتى يومنا هذا".

ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ ميلاد محدد لبيتهوفن، غير أن هناك سجلا يظهر أنه تم تعميده يوم 17 كانون أول ديسمبر عام 1770 في بون.

ويقوم الافتراض العام على أنه ولد في اليوم السابق عليه.

وقضى معظم حياته في فيينا، حيث توفي هناك عام.1827

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