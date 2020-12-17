ياسمين الخطيب: جدي هو مؤسس أكبر مطبعة في الشرق الأوسط

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب خلال ندوتها التي استضافتها "الدستور" اليوم الخميس: "جدي أسس مطبعة وهي المطبعة الحسينية، واستمرت المهنة وتوارثها أجيال من بعده حتى أتى جدي المباشر وأسس أكبر مطبعة في الشرق الأوسط وهي المطبعة المصرية.وأضافت الخطيب خلال ندوتها بجريدة الدستور: "تبنى جدي مشروع تنويري عظيم وهو إعادة نشر كتب التراث بعد تحقيقها".وتابعت: "أما عن سبب لماذا لم أتوجه بالتبعية لمهنة النشر فهي مهنة شاقة ولم تعد بالرقي والجلال الذي كانت به قديمًا، ولم يكن في بالي أن أطور أو أكمل المتابعة في المهنة خصوصًا أنان بنتين في الأسرة وليس لدينا شقيق ولد يتحمل الأمر، لذلك ابتعدنا عن المهنة فدرست اختي التصوير والآثار.