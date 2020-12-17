ياسمين الخطيب: برنامجي الجديد اجتماعي.. وليس نسويا
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:00 م
ايهاب مصطفىطباعة
قالت الإعلامية ياسمين الخطيب في ندوتها التي استضافتها "الدستور" إن هناك برنامج جديد تم الاتفاق عليه، وأنها بصدد تقديمه في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على كل شيء.
وأضافت خلال الندوة: "البرنامج اجتماعي وليس على خط نسوي كما قد يظن البعض، وهو يدور حول مشاكلنا الاجتماعية بدون مشاجرات أو مشاحنات ويتضمن طرح كل وجهات النظر.
وتابعت:" أنا الآن قادمة من قنوات النهار وبالفعل اتفقنا على أن يكون هناك برنامج ولكن التفاصيل الخاصة ستظهر قريبًا.
وأضافت خلال الندوة: "البرنامج اجتماعي وليس على خط نسوي كما قد يظن البعض، وهو يدور حول مشاكلنا الاجتماعية بدون مشاجرات أو مشاحنات ويتضمن طرح كل وجهات النظر.
وتابعت:" أنا الآن قادمة من قنوات النهار وبالفعل اتفقنا على أن يكون هناك برنامج ولكن التفاصيل الخاصة ستظهر قريبًا.