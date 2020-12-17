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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 17 محضرًا لمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بقنا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:41 م
ذبح خارج المجازر
ذبح خارج المجازر
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديريتي الطب البيطري والتموين قامتا بحملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمراكز قنا ونجع حمادي ونقادة وأبوتشت.

أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا لمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 154 كجم بالإضافة إلى ضبط 23 كجم لحوم مصنعة بمركز أبوتشت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫وأوضح الداودي في بيان له، أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، موجها باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

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