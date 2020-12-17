تحرير 17 محضرًا لمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديريتي الطب البيطري والتموين قامتا بحملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمراكز قنا ونجع حمادي ونقادة وأبوتشت.أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا لمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 154 كجم بالإضافة إلى ضبط 23 كجم لحوم مصنعة بمركز أبوتشت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‫وأوضح الداودي في بيان له، أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، موجها باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.