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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

كندا تقر التعديلات على طائرات بوينج 737 ماكس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:59 م
طائرات بوينج
طائرات بوينج
وكالات
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أقرت سلطات النقل الكندية التعديلات التي أمرت سلطات الطيران الأمريكية بإدخالها على الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس من أجل السماح بإعادة استخدام هذا الطراز، وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو السماح باستئناف تشغيل هذه الطائرات في كندا.

وقالت وزارة النقل الكندية في بيان صدر صباح اليوم الخميس إنها أكملت مراجعة تعديلات التصميم التي أمرت بها إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في نوفمبر الماضي، مضيفة أنها "خطوة أولى مهمة" نحو إعادة ترخيص طائرات هذا الطراز في كندا.

كان قد تم حظر تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس في كل أنحاء العالم منذ مارس 2019 في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز الأول في أكتوبر 2018 بإندونيسيا والثاني في مارس 2019 في إثيوبيا مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حادث تحطم الطائرة الكندية أسفر عن مقتل 157 شخصا كان بينهم 18 كنديا.

وقالت إدارة النقل في كندا إن عودة الطائرات إلى الخدمة عملية معقدة، وإدارة النقل يجب أن تضع كل خطط السلامة الشاملة والتي تتطلب تغييرات إضافية بالنسبة للطائرة وعمليات الصيانة وتدريب الطيارين.

ويتوقف قرار إعادة ترخيص الطائرات في كندا على قيام شركة بوينج بإدخال تعديلات على تصميم الطائرة بوينج 737 ماكس بحيث يمكن للطيارين وقف تشغيل نظام الإنذار المعروف باسم "عصا الهزاز" عندما يعمل على سبيل الخطأ، والذي يمكن أن يسبب تشويشا لهم ويدفعهم إلى القيام بأعمال إضافية لا داعي لها في حالات الطوارئ.

وخلال الشهر الماضي قررت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السماح بإعادة تشغيل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس بعد علاج المخاوف المتعلقة بعوامل السلامة والأمان في هذه الطائرات.

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