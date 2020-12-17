«صحة أسوان» تختتم فعاليات الأسبوع الثاني من حملة تنظيم الأسرة (صور)

اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان.وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية، ومدير إدارة تنظيم الأسرة.حيث انطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجارى، وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، كما انطلقت المرحلة الثانية، خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق وإدفو غرب وأسوان، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى».وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، كما أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا.