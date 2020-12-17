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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أهداف 2030 بشأن تغير المناخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:25 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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وافق وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على إعداد قانون بشأن أهداف تغير المناخ لعام 2030، ما يضعهم أمام معركة مرتقبة مطلع العام المقبل مع المشرعين في البرلمان الأوروبي الذين يريدون المضي أبعد من ذلك على هذا الطريق.

وبعد اتفاق بين زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد في قمة استمرت طوال الليل الأسبوع الماضي، وضع وزراء البيئة هدفا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بنسب عام 1990 ويزيد هذا الخفض المستهدف عن النسبة الحالية وهي 40% فقط.

وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات دول الاتحاد موقفه قبل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، الذي حدد هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 بنسبة 60% وطالب بوجود هيئة مستقلة لمراقبة السياسات المتبعة لتحقيق هذا الهدف.

وسوف يعقد المجلس والبرلمان محادثات مع المفوضية الأوروبية في الأسابيع، وربما الأشهر، المقبلة للتوصل إلى توافق بهذا الشأن.

ويتفق الأطراف على الأقل على هدف الاتحاد بشأن تغير المناخ وهو القضاء على الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.

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