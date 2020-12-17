دينا الشربيني تبدأ تحضيرات مسلسل «قصر النيل»

بدأت الفنانة دينا الشربيني تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد "قصر النيل" والمقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2021.وجمعت جلسة عمل ثلاثية بين دينا الشربيني والمؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج خالد مرعي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل ويتكتم صناعه على تفاصيله.ورشّح لدور البطولة أمام دينا كل من محمد ممدوح، وأحمد حاتم حتى الآن ولم يتم التعاقد معهم بشكل رسمي.على جانب آخر تستعد دينا لعمل سينمائي جديد يحمل اسم "التهويدة" تشارك في بطولته عمرو يوسف وسيد رجب ومن إخراج طارق العريان.