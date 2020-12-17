«شاريتيه الألماني» يقلل أنشطته إلى برنامج طوارئ بسبب كورونا

بسبب الارتفاع المتوقع في أعداد مرضى كوفيد-19، يعتزم مستشفى شاريتيه الجامعي في العاصمة الألمانية برلين تقييد عمله بشكل ملحوظ في الأقسام الأخرى اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.وقال أولريش فراي، عضو مجلس إدارة أكبر مستشفى جامعي في أوروبا، في تصريحات له مساء اليوم الخميس: "بينما تمكنا حتى الآن من تجاوز الأمر بقيود معتدلة في الرعاية السريرية، فإننا سنضطر خلال الأربعة عشر يوما المقبلة إلى تقليل أنشطتنا إلى برنامج طوارئ محض".وأضاف فراي: "نحن لا نزال نمر بأزمة صعبة غير معتادة لم نشهدها ولا يزال أمامنا أسابيع صعبة".وأعرب فراي عن اعتقاده بأن اختزال عمل المستشفى إلى برنامج طوارئ خلال عيد الميلاد ورأس السنة يعني أنه لن تكون هناك عمليات جراحية مجدولة وسيتم تخفيض إشغال الأَسِرَّة بمقدار 300 سرير آخر على الأقل، وسيستمر خلال البرنامج إجراء عمليات الأورام.وتابع فراي أنه لن تكون هناك قيود على عمل مراكز الإنقاذ.ويستقبل شاريتيه بمقراته الثلاثة في العاصمة الألمانية حالات كوفيد19- الخطيرة، كما يقدم الرعاية أيضا إلى المرضى في أقسام الرعاية العادية.