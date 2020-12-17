حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمدينة بسيون

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون برئاسة منى صالح، حملة لتطهير شامل لشوارع وميادين المدينة وكذلك مداخل المصالح الحكومية، حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة تطبيقًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.