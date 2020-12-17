درة ترسم بسمة على وجوه مرضى القلب من الأطفال (صور)

زارت النجمة درة مستشفى الناس وهى أكبر مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب بالمجان في أفريقيا والشرق الأوسط.كان في استقبالها أنيسة حسونة، مدير مستشفى الناس، حيث حرصت درة على لقاء الطاقم الطبي من أطباء وممرضين، وأشادت بدورهم في رعاية المرضى وعلاجهم.وعبّرت درة عن فخرها وسعادتها لوجود مثل هذا الصرح الطبي والعلمي في مصر ووطننا العربي، داعية الجميع للتبرع للمستشفى التي قضت فيها درة يومًا كاملًا تجولت فيه جاخل أقسام الأطفال المصابين، ولم تكتفِ بهذا، بل ارتدت زي العمليات وتم تعقيمها لتشهد إجراء جراحة لطفل من المرضى، مؤكدة أنها تؤمن بأن للفنان أدوارا مجتمعية وإنسانية كثيرة يجب عليه أداءها.