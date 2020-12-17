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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:21 م
أعمال كسح وشفط تراكمات
أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع وكسح وشفط تراكمات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، حيث شهدت الشوارع والميادين بنطاق المحافظة انتشار معدات مجالس المدن والوحدات المحلية بالقرى لرفع تراكمات مياه الأمطار.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ميت حبيب بمركز سمنود بشفط مياه الأمطار بجرار الوحدة المحلية، كما تم رفع مياه الأمطار من شوارع القرى بوحدة شرشابة بمركز زفتى، كما تم شفط مياه الأمطار بمركز قطور بقرية سجين الكوم، ومحيط الوحدة المحلية وتجمعات المدارس والمستشفى بإبشواي.

وفي مركز ومدينة طنطا، تمت متابعة شفط مياه الأمطار بطريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية شبشير الحصة، وأمام مزلقان قرية الرجدية، ومنطقة الاستاد أمام كوبري جيهان وحدة شوبر، كما تمت متابعة شفط وكسح مياه الأمطار بشوارع مركز ومدينة كفر الزيات.

وفى ذات السياق، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى سحب تجمعات مياه الأمطار بالطرق السريعة المقابلة لقريتي عياش وشبراملكان بواسطة سيارة كبيرة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة.

وكذلك قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بأعمال شفط مياه الأمطار بشوارع (محب، الجلاء، شكري القوتلي، ميدان المشحمة، طلعت حرب، الزيت والصابون، الجيش، البحر الرئيسي من الجهتين،نعمان الأعصر، سعد زغلول، الحنفي، ناصر، طريق دمرو، موقف الزراعة، أبو شاهين، علي الجندي، وطريق الرجبي والمنصورة).

وأكد محافظ الغربية استمرارية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة الجهود بجميع مراكز وقرى المحافظة في حالة سقوط الأمطار، مؤكدًا على الصيانة الدورية لشبكات الصرف وبالوعات الأمطار، والاطمئنان على الوصلات الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة بشكل مستمر، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار
محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار

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