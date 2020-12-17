إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص، بطريق قلين - دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالقرب من قرية كوم بليدة التابعة للوحدة المحلية بالبكاتوش، وتم نقل المصابين لمستشفى قلين المركزي، ومستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات الأولية.البداية كانت بتلقي غرفة إسعاف كفر الشيخ، إشارة بالحادث، ووعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قلين المركزى وكفر الشيخ العام لاستقبال المصابين.والمصابون هم: السعيد ابراهيم أبودياب 45 سنة، ومروة السعيد ابو دياب 15 سنة، ومصطفى السعيد أحمد، 28سنة، والسعيد فؤاد عيسى، 25 سنة، وأحمد السعيد ابراهيم أبو دياب، 20 سنة، وخلود بسيوني سويلم، 19 سنة، ورحاب فؤاد الحويط، 18 سنة، ومحمد أبودياب، 45 سنة، وعزة علي الضافيري، 16 سنة، وكريمة إبراهيم العربي، 15 سنة، وأشجان خالد عبد الرحمن، 18 سنة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.