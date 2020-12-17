الكاظمي: لن نسمح باستخدام الإرهابيين أراضي العراق ضد جيرانه

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الخميس، موقف بلاده في الإدانة وعدم السماح لأي تنظيم إرهابي باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيرانه، بحسب بيان للحكومة العراقية.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان في أنقرة أن "ما حصل مؤخرا خطوات مهمة في منطقة سنجار وعلى الحدود العراقية- السورية لمنع هذه التنظيمات من الدخول إلى الأراضي العراقية ومحاولة التسلل لإقليم كردستان".وأوضح أن "العراق يرغب بالتواصل البنّاء مع جميع جيرانه، وليست لديه النيّة بالدخول في أي محاور، ويسعى الى الاحتفاظ بعلاقات جيّدة مع الجميع".