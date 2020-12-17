إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم جنوب بورسعيد

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى مكان الحادث ونقل جميع الحالات إلى مستشفيات السلام - الزهور لتلقي العلاج اللازم.هذا وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة لجميع الحالات حيث إنهم يعانون اشتباها ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجروح بسيطة متفرقة بأنحاء الجسم وهم كالآتى: حمدي جمال غزال 26 سنه المطرية، مهند محمد حمزه 17 سنة بورسعيد، ومحمد السيد محمد احمد 20 سنة المطرية، ومحمد مسعد قطب مسعد 16 سنة المطرية، والسيد علي علي 32 سنة المطرية، والسيد محمود محمد 22 سنة المنزلة، وعبدالله ممدوح محمد نصر 17 سنة الدقهلية، ومحمود محمد احمد صبرى 28 سنة المطرية، وحمد مصطفي احمد 27 سنة المطرية، والحالة العامة لجميع المصابين مستقرة.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.