بايدن: لدينا ملايين العاطلين عن العمل وعلى الكونجرس إقرار حزمة الدعم

دعا جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الخميس، الكونجرس إلى إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي فورا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وقال بايدن في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إن الملايين من الناس عاطلون عن العمل، فقد أغلقت الشركات الصغيرة ويكافح الناس لدفع فواتيرهم والبقاء في منازلهم المستأجرة بخلاف السعي للحصول على الطعام.وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة تمرير الكونجرس حزمة الإغاثة على الفور من أجل مواجهة هذه الأوضاع.وكان المجمع الانتخابي اعتمد رسميا فوز بايدن بانتخابات الرئاسة على الرئيس دونالد ترامب، ليتولى السلطة رسميا الشهر المقبل، بعد تشكيك كبير من قبل ترامب في نتائج الانتخابات والتي وصفها بالمزورة.