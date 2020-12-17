«التضامن»: نسعى لميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية، موضحة أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة، والتي تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية.وأشارت وزيرة التضامن إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.جاء ذلك على هامش اجتماع وزيرة التضامن مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حضور كل من الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني.