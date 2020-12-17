رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء ورشة الأكاديمية الوطنية و«L'ena» الفرنسية عن التدريب الميداني

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:00 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
طباعة
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 17 ديسمبر انتهاء ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام بين الأكاديمية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ena، وعُقدت عبر وسائل التواصل الإلكتروني؛ بهدف تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التدريبات الميدانية بالأكاديمية الوطنية وسُبل تطويرها، في إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين للاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية في مجال تدريب الكوادر التنفيذية.

تناولت ورشة العمل أيضًا تصميم البرنامج التدريبي الميداني وتحديد أدوار الجهات المشاركة فيه والفرص والتحديات وطرق تقييم المتدرب، وشارك في الورشة مسئولو التدريب بالأكاديمية الوطنية وبالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا وكذلك ثلاثة من خريجي الأكاديمية وهم الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وهما من خريجي برنامج تدريب نواب المحافظين والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية وهو خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.

موضوعات متعلقة

كيف ردت تحية كاريوكا على طلب حسين صدقي بارتداء الحجاب؟

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات بشركات البترول

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

محكمة سويسرية ترفض طعن روسيا على إيقاف أولمبي وتقلص العقوبة

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات we

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية «كتاب الحياة» عن «بيت الحكمة»

«مؤسسة فاروق حسني» تنتهي من استلام الأعمال لإجازتها للمعرض والجوائز

في مديح «العمى».. من «المعري» إلى «بورخيس»

تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات