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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تخصص مساعدات بقيمة 35.6 مليون دولار للمدنيين في أزمة تيجراي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:02 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في بيان تخصيص مساعدة طارئة قيمتها 35.6 مليون دولار لتوفير المياه ومستلزمات طبية وإجراءات حماية للمدنيين ضحايا المعارك في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن صناديق طوارئ تابعة لها خُصص لها 25 مليون دولار، ستساعد المؤسسات الصحية للحصول على أدوية وقفازات لمعالجة المرضى والجرحى.

وفي السودان المجاور الذي لجأ إليه أكثر من 50 ألف شخص هربا من المعارك، سيخصص مبلغ 10.6 مليون دولار لتوفير مساعدة حيوية للاجئين تضمن لهم المأوى والعناية الصحية ومياه الشرب.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك "إثر نزاع مستمر منذ ستة أسابيع لا تزال الحصيلة المدنية ترتفع. تصل نساء وأطفال إلى السودان مع روايات مقلقة عن أعمال عنف وحرمان وانتهاكات".

وأضاف "نحتاج إلى الوصول من دون أي عوائق" محذرا من خروج النزاع عن السيطرة.

ويعاني إقليم تيجراي الفقير في شمال إثيوبيا البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، في الأساس من مشاكل تتعلق بانعدام الأمن الغذائي حتى قبل بدء النزاع الأخير في الرابع من نوفمبر.

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