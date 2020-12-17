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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:16 م
بعثة مديرية الشباب
بعثة مديرية الشباب والرياضة بأسوان،
أسوان_إسراء توفيق
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غادرت بعثة مديرية الشباب والرياضة بأسوان، متوجهة إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية الثانية، التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 86 لاعبا ولاعبة.

وذلك برئاسة ناصر سليم وكيل المديرية للرياضة ورئيس بعثة أسوان المشاركة في دورة الألعاب الحدودية، بالإضافة إلى الإداريين لحضور الاجتماعات التحضيرية لدورة الألعاب وتذليل كل العقبات مبكرا لتوفير الإمكانيات للبعثة.

كما تضم البعثة الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة في ألعاب خماسي قدم، وطائرة وطائرة شاطئية، وألعاب قوى، وتنس طاولة، وسباحة، وكرة سرعة، وشطرنج، وكاراتيه شباب وفتيات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية
بعثة أسوان الرياضية تتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

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