عثمان عبود يحضر لأغنيته الجديدة «لا تفكر» مع ماجد المهندس

أكد الموزع الموسيقي والملحن المعروف عثمان عبود في تصريحات صحفية أنه بصدد التجهيز لأغنيته الجديدة "لا تفكر" مع المطرب ماجد المهندس.والأغنية من نوعية الدراما المقسومة غير التقليدية والدراما الموزعة على الآلة بشكل موسيقي صحيح وستكون هذه الأغنية مفاجأة لكل عشاقه من الوطن العربي.وأضاف: الأغنية بها توزيع جديد تطرح خلال شهر يناير على طريقة الفيديو كليب ويتم تصوير الأغنية حاليا في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخرى حيث تشكل الأغنية نوع جديدة من الموسيقى الجديدة التي تميزها الآلة واللحن.كما أكد عثمان عبود أن ينوي تقديم أغنية أخرى مع المطرب ماجد المهندس في ألبومه الجديد لم يعلن عن تفاصيلها بعد ستعد مفاجأة كبيرة للجمهور العربي بالإضافة إلى ذلك أن الأغنية مختلفة ومتنوعة في اللحن والتوزيع والكلمات وستطرح في موسم الصيف القادم بعد إنهاء التفاصيل مع ماجد المهندس علي تنفيذها.