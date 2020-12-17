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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عثمان عبود يحضر لأغنيته الجديدة «لا تفكر» مع ماجد المهندس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:04 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أكد الموزع الموسيقي والملحن المعروف عثمان عبود في تصريحات صحفية أنه بصدد التجهيز لأغنيته الجديدة "لا تفكر" مع المطرب ماجد المهندس.

والأغنية من نوعية الدراما المقسومة غير التقليدية والدراما الموزعة على الآلة بشكل موسيقي صحيح وستكون هذه الأغنية مفاجأة لكل عشاقه من الوطن العربي.

وأضاف: الأغنية بها توزيع جديد تطرح خلال شهر يناير على طريقة الفيديو كليب ويتم تصوير الأغنية حاليا في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخرى حيث تشكل الأغنية نوع جديدة من الموسيقى الجديدة التي تميزها الآلة واللحن.

كما أكد عثمان عبود أن ينوي تقديم أغنية أخرى مع المطرب ماجد المهندس في ألبومه الجديد لم يعلن عن تفاصيلها بعد ستعد مفاجأة كبيرة للجمهور العربي بالإضافة إلى ذلك أن الأغنية مختلفة ومتنوعة في اللحن والتوزيع والكلمات وستطرح في موسم الصيف القادم بعد إنهاء التفاصيل مع ماجد المهندس علي تنفيذها.

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