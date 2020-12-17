الجندي يناشد الرئيس السيسي بإلغاء الطلاق الشفوي: مهزلة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد ما يسمى بالطلاق الشفوي بعدما استقرت الدولة، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان المصري، بوقف ما أسماه "مهزلة ومسخرة الطلاق الشفوى".





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc":" حافظوا على النساء والأسر واقتدوا بالدولة المسلمة المحترمة المملكة العربية السعودية معقل الإسلام"، مؤكدًا أن كل دول العالم الإسلامي ألغت "أكذوبة الطلاق الشفوي".





وأكد "الجندي" أنه لن يكف عن الدفاع عن المرأة المصرية ودينها وشرفها مهما وجد في سبيل ذلك من مشقة.







