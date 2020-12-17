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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تبحث سبل تطوير صندوق دعم الجمعيات الأهلية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:51 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني.

وأثنت القباج على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد.

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات فنية وإدارية من أهمها دراسة موقف التمويل الحالي لوضع إطار للعمل خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي.

وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق وتكييف أوضاعه طبقًا لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلي، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية لتنظم عمل الصندوق سعيًا لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدني كافة. كما تم مناقشة أهمية تعيين مديرًا تنفيذيًا للصندوق ودعمه بجهاز إداري وفني يتميز بالكفاءة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.

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