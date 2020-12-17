3 وفيات و1321 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وقالت إن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ إجمالي الحالات في الإمارات 189 ألفًا و866 إصابة.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها إنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 629، بالإضافة إلى تسجيل 792 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 166 ألفًا و541 حالة شفاء.