كندا: أكثر من 485.5 ألف إصابة و13.8 ألف وفاة بكورونا

سجلت كندا 485 ألفًا و576 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا عند الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت مدينة تورونتو المحلي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الخميس.ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس في كندا 13 ألفا و815 حالة، بينما تعافى من المرض 397 ألفا و217 شخصا.وتعيش كندا أسبوعها السادس والأربعين منذ بداية تفشي الجائحة بالبلاد.