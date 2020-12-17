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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يؤيد مطالب «النواب» الأمريكي لـ«فيسبوك» بمواجهة التعصب ضد المسلمين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:49 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أميرة العناني
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طالب 30 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، في خطاب موجَّه لإدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باتِّخاذ إجراء فوري لإزالة محتوى التعصب ضد المسلمين.

وقالت ديبي دينجيل، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن الخطاب تضمَّن مطالبة «فيسبوك» بتكوين مجموعة عمل تركِّز على قضايا التعصب ضد المسلمين، وتطبيق السياسات المتعلقة بمحتوى الكراهية والمجموعات التي تروج لها.

وأضافت، أن الخطاب تضمَّن كذلك المطالبة بتعهُّد «فيسبوك» بقيام طرف ثالث مستقل بمراجعة دور الشركة في تمكين العنف ضد المسلمين وإزالة المحتوى المعادي لهم بشكل كامل، من خلال منظومة كشف استباقية.

من جانبه، يقدِّر مرصد الأزهر حرص أعضاء بمجلس النواب الأمريكي على مطالبة إدارة «فيسبوك» بإزالة محتوى التعصب ضد المسلمين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء خطوة عملية في طريق مواجهة الكراهية ضد المسلمين.

ويأمل المرصد أن تطبِّق إدارة «فيسبوك» تلك المطالب التي تسهم في القضاء على تلك الآفة، مطالبًا الإدارة في الوقت ذاته بأن تعمل على إزالة أي محتوى ينال من أي إنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه.

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