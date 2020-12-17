«مؤسسة فاروق حسني» تنتهي من استلام الأعمال لإجازتها للمعرض والجوائز

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون اليوم عن الانتهاء من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية من شباب الفنانين، وذلك لعرضها الأسبوع المقبل على لجان التحكيم المختصة لإجازة الأعمال المرشحة للمعرض الجماعي والجوائز.ويتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالشكر للفنانين الذين حرصوا على المشاركة متمنين لهم كل التوفيق للتأهل للمرحلة النهائية.‎والجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني تلقت ٧٩٣ فنانًا تحت سن ٣٥ سنة في ٣ أفرع فقط وهي (التصوير - النحت - النقد الفني).‎ففي مسابقة التصوير زاد عدد المتقدمين عن العام الماضي بنسبة وقدرها أكثر من ٤٥٪؜ عن الدورة الأولى، حيث تقدم ٦٦٤ متسابقًا من ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة المادية ١٠٠ ألف جنيه موزعة كالتالي، ٥٠ ألف جنية الجائزة الأولى، ٣٠ ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ ألف جنيه الجائزة الثالثة.‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير "الرسم" كلًا من الدكتورة علية عبدالهادى - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا - جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان، الدكتور حسين الشابورى - فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الفنان سمير فؤاد فنان تشكيلى، الفنان إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون - وزارة الثقافة.‎أما في مسابقة "النقد الفني" التي أطلقت هذا العام فقد تقدم إليها 23 متسابقًا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ٦٠ ألف جنية موزعة كالتالي ٣٠ ألف جنيه الجائزة الأولى، ٢٠ ألف جنيه الجائزة الثانية، ١٠ آلاف جنيه الجائزة الثالثة.‎وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي كلًا من الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصرية، الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الدكتور ياسر منجى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، الدكتور هانى أبوالحسن أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الناقدة الفنية والكاتبة فاطمة علي.‎أما في مسابقة النحت فقد تقدم إليها ١٠٦ متسابقين من ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ ألف جنيه موزعة كالتالي٥٠ ألف جنيه الجائزة الأولي و٣٠ ألف جنيه الجائزة الثانية و٢٠ ألف جنيه الجائزة الثالثة.‎وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنان عبدالعزيز صعب أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت والدكتور شمس القرنفلى- عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم النحت- كلية التربية الفنية جامعة حلوان والفنان ناجى فريد والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.‎وسيعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة النهائية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز، وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير ٢٠٢١.