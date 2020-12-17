دعم مراكز محافظة قنا بمعدات نظافة جديدة

تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، استلام دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة بالمحافظة وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 وللنهوض بمنظومة النظافة بجميع مراكز المحافظة.وأوضحت السكرتير المساعد أن المحافظة تسلمت 2 سيارة مكبس سعة 20 م3 مخصصتين لمركز أبوتشت وفرشوط وقلاب سعة 12 م3 مخصص لمركز دشنا و2 سيارة قمامة صغيرة للوحدة المحلية لمركز قنا، بالإضافة إلى 100 حاوية جمع قمامة لمراكز قنا وقوص وقفط وفرشوط وأبوتشت.وأكدت أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين.