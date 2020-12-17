القضاء الروسي يفرض على جوجل مجددًا دفع غرامة مرتبطة بقانون المحتوى

فرضت محكمة في موسكو، اليوم الخميس، غرامة على مجموعة "جوجل" لفشلها في إزالة محتوى حظّرته السلطات الروسية من محرك البحث الخاص بها، وهي الأحدث بين سلسلة من الغرامات التي فرضت على شركة الإنترنت العملاقة في روسيا.وقالت "روسكومنادزور" وهي الجهة الروسية المسؤولة عن مراقبة الاتصالات في بيان "وجدت جوجل مذنبة لانتهاكها المتكرر القانون الروسي المرتبط بعدم إزالة نتائج البحث من موارد الإنترنت التي تحتوي على معلومات محظورة في روسيا" وفرضت عليها غرامة مقدارها 3 ملايين روبل (33500 يورو).ووفقا لهذه الجهة، تلتزم المجموعة القانون الروسي جزئيا فقط في هذا المجال وأوضحت "في المعدل، لا تتم إزالة ما يصل إلى 30 في المئة من روابط المحتوى المحظور في روسيا من نتائج البحث، بما في ذلك المواقع ذات المحتوى المتطرف والإباحي والذي يشجع على الانتحار".وهذه رابع غرامة تفرض على جوجل عن هذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة "إنترفاكس".