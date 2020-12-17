مصر تعرض تجربة حماية الأطفال بلا مأوى في مؤتمر إقليمي

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي تجربتها الناجحة بشأن برنامج «حماية الأطفال بلا مأوى» في المؤتمر الإقليمي بعنوان «عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي نظمته منظمة العمل الدولية.وألقى حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي كلمة بالنيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تجربة مصر في حماية ورعاية الأطفال بلا مأوي، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الأطفال.وعرض يوسف جهود البرنامج منذ انطلاقه منتصف عام 2016 حتى الوقت الحالي، حيث تعامل البرنامج مع حوالي 20 ألف طفل في وضعية الشارع في 13 محافظة ما بين أطفال بلا مأوى وأطفال عاملين وأطفال مع أسرهم في الشارع، كما تم تدمج آلاف الحالات داخل اسرهم ويتم زيارتها باستمرار من خلال فريق إدارة الحالة التابعة للبرنامج.وأكد يوسف أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الاطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر، وأعرب الحضور المشاركون في المؤتمر عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في بعض الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط.يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر عبر الإنترنت تحت رعاية وزير العمل الأردني د. معن القطامين بحضور 120 من الخبراء والمعنيين بعمالة الاطفال ومايكل ستويسافليفيتش القائم بأعمال أمين عام العلاقات الدولية في وزارة العمل الأمريكية ومايك هانكي نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن وفريدا خان منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن.