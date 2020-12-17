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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:37 م
أجمل أسود في العالم
أجمل أسود في العالم
سلمى بدر
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التقط المصور العالمي «سيمون نيدهام»، المصور المتخصص في الشئون الإنسانية والحياة البرية، صورا لأسود بيضاء ليظهر للعالم جمال هذه الطفرة اللونية النادرة لهم، وصرح لجريدة "ديلي ميل" البريطانية، قائلا: «لقد كنت قريبًا جدًا من الأسود لدرجة أنني على الرغم من أنني كنت آمنًا من الناحية الفنية إلا أن الأمر لا يزال مخيفا للغاية، لكن السلامة هي أولويتي الأولى دائمًا، على الرغم من أنني في أي وقت أكون قريبا جدًا من أي أسد أشعر أنني في خطر، إلا أنني دائمًا أتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أنني آمن، فالأسد أقوى 8 مرات تقريبًا من الرجل، وكوني في وجودهم يمكنني ذلك أن أشعر بالقوة التي يتمتعون بها».
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم
«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم

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