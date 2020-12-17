«سيمون نيدهام» يوثق صورًا لأجمل أسود في العالم

التقط المصور العالمي «سيمون نيدهام»، المصور المتخصص في الشئون الإنسانية والحياة البرية، صورا لأسود بيضاء ليظهر للعالم جمال هذه الطفرة اللونية النادرة لهم، وصرح لجريدة "ديلي ميل" البريطانية، قائلا: «لقد كنت قريبًا جدًا من الأسود لدرجة أنني على الرغم من أنني كنت آمنًا من الناحية الفنية إلا أن الأمر لا يزال مخيفا للغاية، لكن السلامة هي أولويتي الأولى دائمًا، على الرغم من أنني في أي وقت أكون قريبا جدًا من أي أسد أشعر أنني في خطر، إلا أنني دائمًا أتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أنني آمن، فالأسد أقوى 8 مرات تقريبًا من الرجل، وكوني في وجودهم يمكنني ذلك أن أشعر بالقوة التي يتمتعون بها».