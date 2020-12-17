رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرارات جديدة من «العدل» لمواجهة كورونا في المحاكم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:18 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
طباعة
أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان قرارات جديدة بشأن تقسيم حضور الموظفين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم.

ونص القرار على أنه بمناسبة متابعة جهود وإجراءات وزارة العدل لمواجهة فيروس كورونا في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ ٠١٢١٦ ٢٠٢ لضمان سير العمل بكافة المحاكم بانتظام يتم التنبيه باتباع الإجراءات الآتية اعتبارا من السبت الموافق ٢٠٢٠١٢١٩ لحين إشعار آخر.

١- يتم تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها الي مجموعتين أو أكثر بحيث لا يتم حضور كل الموظفين في وقت واحد ويتم التناوب في الحضور بما لا يؤدي لعرقلة أو تعطيل العمل ويتم توزيع عمل من يتغيب منهم علي غيرهم من الحاضرين بما يضمن انتظام سير العمل سواء بالجلسات أو بالعمل الإداري بالمحكمة.

٢- يتم تحديد موعدين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها وكذا ميعادان للانصراف، منعا للتكدس ويتم التنبيه على جميع الموظفين بارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي واستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وتوابعها.

٣. تحديد بوابات خاصة بالدخول بمقر المحكمة الابتدائية بمقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخرى خلافها للخروج إن أمكن ذلك مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد على تلك البوابات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والتأكد من ارتداء كافة المترددين للكمامات الطبية وكذلك مراعاة أن يكون هناك تنظيم دخول المترددين بما لا يؤدي لتكدس أو ازدحام بإيجاد فاصل زمني بين السماح للمترددين بالدخول وعدد الخارجين من المحكمة.

٤. يتم تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بالمحكمة يقومون بالمرور الدوري على كافة أرجاء المحكمة من مكاتب وقاعات وطرقات للتأكد من التزام باقي الموظفين وكافة المترددين عليها بارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الاجتماعي وتقديم تقرير يومي بذلك لرئيس المحكمة.

8- يجب تكليف من يلزم من الموظفين بالتأكد من ان الدخول للمحكمة من ذوي الشأن فقط ولا يسمح بدخول مرافقين لأي سبب إلا لذوي الاحتياجات الخاصة أو من المسنين المحتاجين للمساعدة من ذويهم.

٦- يتم التنبيه بتقسيم رول نظر الدعاوي بكافة أنواعها وقضايا الجنح وجنح المستأنف بالجلسات لفترتين أو أكثر بحسب العدد المتداول ويكون هناك فاصل زمني نصف ساعة على الأقل بين كل فترة يسمح بانصراف المتواجدين بالقاعات أو غرف المداولة وبين دخول غيرهم، وتعليق لافتات في مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في هذا الصدد وطلبات دخول القاعات أو غرف المداولة ومكاتب الموظفين.

٧- مداولة أعمال التطهير والنظافة لكافة مرافق المحكمة وتوابعها بشكل يومي خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات بشركات البترول

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

محكمة سويسرية ترفض طعن روسيا على إيقاف أولمبي وتقلص العقوبة

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات we

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية «كتاب الحياة» عن «بيت الحكمة»

«مؤسسة فاروق حسني» تنتهي من استلام الأعمال لإجازتها للمعرض والجوائز

في مديح «العمى».. من «المعري» إلى «بورخيس»

تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات