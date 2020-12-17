قرارات جديدة من «العدل» لمواجهة كورونا في المحاكم

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان قرارات جديدة بشأن تقسيم حضور الموظفين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم.ونص القرار على أنه بمناسبة متابعة جهود وإجراءات وزارة العدل لمواجهة فيروس كورونا في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ ٠١٢١٦ ٢٠٢ لضمان سير العمل بكافة المحاكم بانتظام يتم التنبيه باتباع الإجراءات الآتية اعتبارا من السبت الموافق ٢٠٢٠١٢١٩ لحين إشعار آخر.١- يتم تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها الي مجموعتين أو أكثر بحيث لا يتم حضور كل الموظفين في وقت واحد ويتم التناوب في الحضور بما لا يؤدي لعرقلة أو تعطيل العمل ويتم توزيع عمل من يتغيب منهم علي غيرهم من الحاضرين بما يضمن انتظام سير العمل سواء بالجلسات أو بالعمل الإداري بالمحكمة.٢- يتم تحديد موعدين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها وكذا ميعادان للانصراف، منعا للتكدس ويتم التنبيه على جميع الموظفين بارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي واستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وتوابعها.٣. تحديد بوابات خاصة بالدخول بمقر المحكمة الابتدائية بمقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخرى خلافها للخروج إن أمكن ذلك مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد على تلك البوابات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والتأكد من ارتداء كافة المترددين للكمامات الطبية وكذلك مراعاة أن يكون هناك تنظيم دخول المترددين بما لا يؤدي لتكدس أو ازدحام بإيجاد فاصل زمني بين السماح للمترددين بالدخول وعدد الخارجين من المحكمة.٤. يتم تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بالمحكمة يقومون بالمرور الدوري على كافة أرجاء المحكمة من مكاتب وقاعات وطرقات للتأكد من التزام باقي الموظفين وكافة المترددين عليها بارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الاجتماعي وتقديم تقرير يومي بذلك لرئيس المحكمة.8- يجب تكليف من يلزم من الموظفين بالتأكد من ان الدخول للمحكمة من ذوي الشأن فقط ولا يسمح بدخول مرافقين لأي سبب إلا لذوي الاحتياجات الخاصة أو من المسنين المحتاجين للمساعدة من ذويهم.٦- يتم التنبيه بتقسيم رول نظر الدعاوي بكافة أنواعها وقضايا الجنح وجنح المستأنف بالجلسات لفترتين أو أكثر بحسب العدد المتداول ويكون هناك فاصل زمني نصف ساعة على الأقل بين كل فترة يسمح بانصراف المتواجدين بالقاعات أو غرف المداولة وبين دخول غيرهم، وتعليق لافتات في مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في هذا الصدد وطلبات دخول القاعات أو غرف المداولة ومكاتب الموظفين.٧- مداولة أعمال التطهير والنظافة لكافة مرافق المحكمة وتوابعها بشكل يومي خلال الفترة المقبلة.