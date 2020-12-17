طرح الأغنية الدعائية لمسلسل «لؤلؤ» (فيديو)

طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "لؤلؤ" الأغنية الدعائية للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتحمل الأغنية اسم لؤلؤ وهي الشخصية التي تجسدها مي عمر ضمن أحداث المسلسل الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.وكانت شركة سينرجي قد طرحت مؤخرا البوستر الدعائي والرسمي لمسلسل "لؤلؤ"، والمقرر عرضه في 27 ديسمبر الجاري، عبر كلا من شاشات "ON" و"ONdrama" و"MBC 1" ومنصتي "watch it" و"shahid".وتجسد مي خلال المسلسل شخصية مطربة صاعدة تحلم بالشهرة، وتواجه العديد من العقبات حتى تصل إليها.المسلسل من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين.