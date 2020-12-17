تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين، بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من عقار وسط المدينة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار لفحصه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 66 بشارع النبى دانيال بمنطقة محطة الرمل دائرة قسم شرطة العطارين، دون حدوث إصابات.على الفور انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من الطوابق العلوية بالعقار وعدم وجود إصابات، تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية العقار وعبور المواطنين والمارة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.