بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:37 م
بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الجمعية الشرعية الرئيسية، حفل تيسير الزواج لـ ١٠٠ فتاة بمحافظة الجيزة، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "تيسير زواج الفتيات"، الذي يشمل تجهيز 400 فتاة، في أربع محافظات على مدار العام، بواقع 100 فتاة في محافظة، كل ثلاثة شهور.
وأثنت وزيرة التضامن على الدور الاجتماعي والطبي الذي تقوم به الجمعية الشرعية، واصفة إياها بأنها "من أعظم الجمعيات، وأشرفها، وأكثرها عطاءً، وأفضلها".
وقالت: "أينما تكون الجمعية الشرعية موجودة يأتي الخير كله، وأنشطتها على مستوى مصر دائمًا تأتي بالخير والتنمية، فالجمعية لديها 1000 حضانة أطفال، وتستعد لإضافة 1000 حضانة أخرى، ولديها مستشفيات كثيرة تقدم خدماتها مجانًا للمرضى من المواطنين، في مجال الأورام، والغسيل الكلوي، ولها جهد كبير في إنشاء أول مركز طبي للإعاقة، ولها كثير من المشروعات بالشراكة مع وزارة التضامن، وهي شريك أساسي مع الوزارة، في المبادرات الرئاسية "حياة كريمة– نور حياة – سكن كريم – قوافل الخير ... " وغيرها من المبادرات والمشروعات الخيرية، ودائمًا تلبي نداءنا للخير وتسارع في تقديم كل الدعم".
وقال الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة: "المجتمع الأهلي ومن ضمنه الجمعية الشرعية، نحلم به دائمًا أن يكون حاضرًا في كل قضايا المجتمع، وهذه المناسبة تعبر عن دور اجتماعي نحتاجه جميعًا بتأسيس الأسرة المصرية التي تكون فاعلة في مجتمعها، لتقدم هذا البلد للأمام، ودور الجمعية الشرعية، والمجتمع الأهلي، جزء منه القيام بعمليات تزويج الفتيات لضمان استقرار المجتمع المصري، وإنشاء أسر تكون داعمة للدولة المصرية وتقدمها، وهذا البلد يحتاج إلى دور مؤسساته الفاعلة".
من ناحيته، قال الدكتور عبدالفتاح عيسى البربري، رئيس الجمعية الشرعية: "نحن عندما نزوج بناتنا، فنحن نبني وطننا، فبناء الأسرة لبنة في بناء الوطن، والزواج سنة كونية، وآية من آيات الله، كما قال جل في علاه: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة".
بدوره، أكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية، أنه على مستوى فروع الجمعية في مصر البالغ عددها 1142 فرعا تجتهد بقدر وسعها لتزويج الفتيات.
وأضاف: "فرحتنا اليوم عظيمة ونحن نزوج 100 فتاة من بناتنا، في مشوار طويل، يهدف لإدخال السرور ورَسْم البسمة على وجوه فتياتنا وأُسرنا؛ يأتي ضمن أهداف المبادرة، حيث تم اختيار هذه الأسر ضمن معايير تراعي بصفة أساسية الأشدَّ حاجة، فتضع الجمعية الشرعية في أهداف جميع مشروعاتها التخفيفَ عن غير القادرين، ورسم البسمة على وجوههم، فهذه هي رسالة العمل الخيري بصفة عامة.
وأشار إلى أن مشروع "تيسير زواج الفتيات" هو أحد المشروعات الاجتماعية المهمة، التي بدأت في الجمعية الشرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، بهدف دعم الأسر غير القادرة بالأجهزة والأدوات اللازمة؛ للتخفيف عن الأسر، والمشاركة في دعم قيم العفاف والتماسك بين المجتمع.
وأوضح أن المشروع أنجز جهدًا كبيرًا، يضاف لإنجازات المشروعات الأخرى الاجتماعية والطبية والتنموية، والتي تقدمها الجمعية الشرعية رغبةً في رضا الله تعالى، وإسهامًا في رفعة مصر وتقدم المجتمع.
وأثنت وزيرة التضامن على الدور الاجتماعي والطبي الذي تقوم به الجمعية الشرعية، واصفة إياها بأنها "من أعظم الجمعيات، وأشرفها، وأكثرها عطاءً، وأفضلها".
وقالت: "أينما تكون الجمعية الشرعية موجودة يأتي الخير كله، وأنشطتها على مستوى مصر دائمًا تأتي بالخير والتنمية، فالجمعية لديها 1000 حضانة أطفال، وتستعد لإضافة 1000 حضانة أخرى، ولديها مستشفيات كثيرة تقدم خدماتها مجانًا للمرضى من المواطنين، في مجال الأورام، والغسيل الكلوي، ولها جهد كبير في إنشاء أول مركز طبي للإعاقة، ولها كثير من المشروعات بالشراكة مع وزارة التضامن، وهي شريك أساسي مع الوزارة، في المبادرات الرئاسية "حياة كريمة– نور حياة – سكن كريم – قوافل الخير ... " وغيرها من المبادرات والمشروعات الخيرية، ودائمًا تلبي نداءنا للخير وتسارع في تقديم كل الدعم".
وقال الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة: "المجتمع الأهلي ومن ضمنه الجمعية الشرعية، نحلم به دائمًا أن يكون حاضرًا في كل قضايا المجتمع، وهذه المناسبة تعبر عن دور اجتماعي نحتاجه جميعًا بتأسيس الأسرة المصرية التي تكون فاعلة في مجتمعها، لتقدم هذا البلد للأمام، ودور الجمعية الشرعية، والمجتمع الأهلي، جزء منه القيام بعمليات تزويج الفتيات لضمان استقرار المجتمع المصري، وإنشاء أسر تكون داعمة للدولة المصرية وتقدمها، وهذا البلد يحتاج إلى دور مؤسساته الفاعلة".
من ناحيته، قال الدكتور عبدالفتاح عيسى البربري، رئيس الجمعية الشرعية: "نحن عندما نزوج بناتنا، فنحن نبني وطننا، فبناء الأسرة لبنة في بناء الوطن، والزواج سنة كونية، وآية من آيات الله، كما قال جل في علاه: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة".
بدوره، أكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية، أنه على مستوى فروع الجمعية في مصر البالغ عددها 1142 فرعا تجتهد بقدر وسعها لتزويج الفتيات.
وأضاف: "فرحتنا اليوم عظيمة ونحن نزوج 100 فتاة من بناتنا، في مشوار طويل، يهدف لإدخال السرور ورَسْم البسمة على وجوه فتياتنا وأُسرنا؛ يأتي ضمن أهداف المبادرة، حيث تم اختيار هذه الأسر ضمن معايير تراعي بصفة أساسية الأشدَّ حاجة، فتضع الجمعية الشرعية في أهداف جميع مشروعاتها التخفيفَ عن غير القادرين، ورسم البسمة على وجوههم، فهذه هي رسالة العمل الخيري بصفة عامة.
وأشار إلى أن مشروع "تيسير زواج الفتيات" هو أحد المشروعات الاجتماعية المهمة، التي بدأت في الجمعية الشرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، بهدف دعم الأسر غير القادرة بالأجهزة والأدوات اللازمة؛ للتخفيف عن الأسر، والمشاركة في دعم قيم العفاف والتماسك بين المجتمع.
وأوضح أن المشروع أنجز جهدًا كبيرًا، يضاف لإنجازات المشروعات الأخرى الاجتماعية والطبية والتنموية، والتي تقدمها الجمعية الشرعية رغبةً في رضا الله تعالى، وإسهامًا في رفعة مصر وتقدم المجتمع.
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة
بحضور وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج 100 فتاة