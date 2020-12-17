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الثقافة

في مديح «العمى».. من «المعري» إلى «بورخيس»

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:38 م
طه حسين
طه حسين
خالد حماد
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سيرة العمى.. إنها سيرة قديمة وطويلة وممتدة حول العمى في تاريخ الإنسانية، العمى الذي يضرب بجذوره كسيرة ومسيرة لأصحابه في مدونة الأدب العربي والعالمي، السيرة القريبة للعمى في مشهدنا العربي، اقترنت بأحد أبرز مفكرينا طه حسين والذي كتبه عبر روايته الأبرز "الأيام" والتى تم تحويلها في صيغة مسلسل تليفزيوني قام ببطولته الفنان أحمد زكي، تشارك في كتابة السيناريو والحوار أمينة الصاوي، وأنور أحمد وأشرف عليه الكاتب يوسف جوهر، وجاء من إخراج يحيى العلمي.

العمى غالبا هو الأرضية التي نبني عليها إحساسنا تجاه منجز صاحبه، هو بالطبع ذلك الشيء الذي نفتقده في مسار قراءتنا لتاريخ وسيرة ومنجز من أصيبوا بآفة بالعمى، بالطبع فإن سيرة طه حسين "الأيام" سرب فيها سيرة الجهل الذي أفقده عينيه، وسرب سيرة العمى كخجل ملازم له في طريقته بالحياة، لم يكن طه حسين إلا امتدادا لسلفه أبو العلاء المعري كلاهما عاش تحت وطأة العمى بيقين المبصرين وأحلامهم تقول زوجته سوزان: “كان طه أبا علاء آخر وإن برأ من تشاؤمه”، كان يجد السلوى في النظر إليهم ويستمد العزاء من حياتهم.

ويقول طه حسين عن سلفه: رأيت بيني وبين الرجل تشابها في تلك الآفة المحتومة، التي لحقت به كليا في أول صباه، فأثرت في حياته أثرا غير قليل"، لا يخفي على المتابعين لتجربة طه حسين وسيرته أن الرجل متأثر بسلفه لدرجة أنه قدم للمكتبة العربية كتابا تحت عنوان تحت عنوان "مع أبي العلاء في سجنه". وجاء بمثابة مشاركة نقدية ووجدانية لظروف كليهما.

◄ من طه حسين لبورخيس

لاشك أن الكاتب الأرجنتينى العظيم خورخي لويس بورخيس المولود في 24 أغسطس 1899" هو أحد أبرز الأمثلة على سيرة العمى وكتابها في العالم ذلك كونه شاعر وكاتب قصة إلى جوار أنه ناقد وقبل كل هذا هو القائل "افتخر بما قرأت لا بما كتبت" بورخيس أصيب بالعمى في فترة كان فيها قد أنجز قدر كبير من تعلم اللغات مثل الفرنسية والانجليزية، وصولا إلى اللاتينية، يقول عنه كارلوس فوينتس: "لولا نثر بورخيس لما كانت هناك رواية أمريكية إسبانية".

ما يجمع بين بورخيس وطه حسين ليس فقط آفة العمى وسيرته، ولكن كلاهما كتب الشعر والقصة وكلاهما مارس النقد الأدبي، وكلاهما درس بالجامعة.

◄ نصوص العمى

كثيرة هي النصوص الإبداعية التى تسرد سيرة العمى، منها الأيام لطه حسين والتى يسرد فيها وقائع إصابته بالعمى، وطبيعة حياة الصبي الذي أصيب في وقت مبكر من حياته بالعمى، كذلك " الفردوس المفقود" لجون ميلتون وهي الملحمة الشعرية التي كتبها ميلتون عقب إصابته بالعمى، وظلت درة ميلتون الخالدة، كتب المؤلّف ستيفن كوسيستو عن تجربته باعتباره شخصًا مصابًا بالعمى في كتاب "كوكب العميان" وفي مذكراته القادمة "التنصّت: حياة بالأذن، وكتب الروائي جوزيه ساراماجو رائعته "العمى".

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