أول تعليق لآبي أحمد على استهداف إثيوبيا للجيش السوداني

يذكر أن هجوما إثيوبيا استهدف يوم الثلاثاء الجيش السوداني ما أسفر عن مقتل 4 عناصر بينهم ضابط وإصابة 12 آخرين.





قال آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الخميس، إنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على علاقات البلدين.وأوضح آبي أحمد في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، أن الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذي ارتكبته ميليشيا محلية على الحدود الإثيوبية السودانية، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين البلدين لأنهما يستخدمان الحوار دائمًا لحل القضايا.وأضاف: "من الواضح أن من يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابط السودان وإثيوبيا التاريخية".