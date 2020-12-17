«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة جديدة من حالة عدم الاستقرار في الطقس تشهدها مصر، اعتبارا من غد الجمعة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مختلف البلاد، محذرا من شبورة مائية كثيفة على كافة الطرق في الساعات الأولى من صباح الجمعة.وأضاف "شاهين"، في تصريحاته لـ"الدستور"، إن أمطارا خفيفة ستسقط على الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.وأكد "شاهين" أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأوضح "شاهين" أنه بدءا من السبت المقبل وحتى الثلاثاء، تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.