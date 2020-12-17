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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حفل تكريم رئيس قطاع كهرباء سوهاج لبلوغه سن المعاش

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:49 م
تكريم رئيس قطاع كهرباء
تكريم رئيس قطاع كهرباء سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وسط أجواء من المحبة والاحترام، شهد عدد كبير من العاملين بقطاع كهرباء سوهاج والمهندسين بمحافظة سوهاج، منذ قليل، احتفالية تكريم المهندس إبراهيم الحويج، رئيس قطاع كهرباء سوهاج الأسبق، لبلوغه سن التقاعد، وذلك بقاعة الاحتفالات بنقابة المهندسين بحضور قيادات من شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ورئيس قطاع كهرباء سوهاج الجديد ومديرى عموم قطاع كهرباء سوهاج ورؤساء الهندسات المختلفة والعاملين وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة سوهاج.

بدأ الحفل بآيات القرآن الحكيم ثم كلمة من نقيب مهندسى سوهاج أثنى فيها على دور المهندس إبراهيم الحويج ابن نقابة المهندسين وعن رحلة الكفاح والعمل التى قدمها فى خدمة المواطنين حتى أحيل لسن التقاعد.

وأثنى الحضور على رئيس قطاع كهرباء سوهاج لما لمسوه فيه من إنسانية وحسن الخلق وتعامله الجاد مع الأزمات واحترامه للكبير، متمنين له دوام الصحة والعافية.

واختتم الحفل بتكريم الحويج والتقاط الصور التذكارية معه.
حفل تكريم رئيس قطاع كهرباء سوهاج لبلوغه سن المعاش
حفل تكريم رئيس قطاع كهرباء سوهاج لبلوغه سن المعاش
حفل تكريم رئيس قطاع كهرباء سوهاج لبلوغه سن المعاش
حفل تكريم رئيس قطاع كهرباء سوهاج لبلوغه سن المعاش

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