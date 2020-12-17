لماذا يدق رسامو «التاتو» المسيحيون الوشوم للمسلمين فقط؟



أصبح فن الوشم مؤخرًا أو التاتو عملًا إبداعيًا يقوم به متخصصون ودارسون محترفون، فيما اتخذت الرسومات جانبًا دينيًا يعبر عن ثقافة أصحابه وروحانياتهم، وهذا ما يتضح في وشوم مسيحية مستوحاة من رسم القديسين والأيقونات، أو من بعض الكتابات المأخوذة عن آيات كتابية.



«الدستور» تحدث مع عدد من رسامي تلك التاتوهات وعن ما يطلبه منهم الجمهور، عارضين أحدث الرسومات المسيحية في عالم التاتو.

أصبح فن الوشم مؤخرًا أو التاتو عملًا إبداعيًا يقوم به متخصصون ودارسون محترفون، فيما اتخذت الرسومات جانبًا دينيًا يعبر عن ثقافة أصحابه وروحانياتهم، وهذا ما يتضح في وشوم مسيحية مستوحاة من رسم القديسين والأيقونات، أو من بعض الكتابات المأخوذة عن آيات كتابية.«الدستور» تحدث مع عدد من رسامي تلك التاتوهات وعن ما يطلبه منهم الجمهور، عارضين أحدث الرسومات المسيحية في عالم التاتو.

- تاريخ وشم الصليب:

يرجع وشم الصلبان إلى عصور قديمة، ويقال إنها بدأت مع الوالي دقلديانوس المعروف عنه اضطهاده للمسيحيين، فكان الناس يوشمون أبنائهم بالصليب؛ حتى إذا استشهدوا يعرف الجميع أن هؤلاء الأطفال مسيحيون.



ويرجع البعض هذه العادة إلى عهد الملك صلاح الدين خليل بن السلطان قلاوون سنة 1290، ليعلن المسيحيون عن انتمائهم الديني، خاصة أن جميع الأسماء كانت مشتركة بين الأديان ولا تميز أحدًا، ولأجل ذلك كان كان يدق البعض الصليب كعلامة تميزية، أو لأجل التبرك بوجود الصليب على المعصم، وآخرون كعادة أسرية أو تقليدًا للأقارب.



ورواية ثالثة تقول إن الصليب بمثابة بطاقة شخصية لتأكيد الهوية المسيحية والتمييز عن الآخرين. يرجع وشم الصلبان إلى عصور قديمة، ويقال إنها بدأت مع الوالي دقلديانوس المعروف عنه اضطهاده للمسيحيين، فكان الناس يوشمون أبنائهم بالصليب؛ حتى إذا استشهدوا يعرف الجميع أن هؤلاء الأطفال مسيحيون.ويرجع البعض هذه العادة إلى عهد الملك صلاح الدين خليل بن السلطان قلاوون سنة 1290، ليعلن المسيحيون عن انتمائهم الديني، خاصة أن جميع الأسماء كانت مشتركة بين الأديان ولا تميز أحدًا، ولأجل ذلك كان كان يدق البعض الصليب كعلامة تميزية، أو لأجل التبرك بوجود الصليب على المعصم، وآخرون كعادة أسرية أو تقليدًا للأقارب.ورواية ثالثة تقول إن الصليب بمثابة بطاقة شخصية لتأكيد الهوية المسيحية والتمييز عن الآخرين.

- «لا تجرحوا أجسادكم لميت»

قد يظن كثيرون أن المسيحيين لا يعترضون على فكرة الوشوم، لكن هذا غير صحيح، فالبعض يرى أن رسم الوشم فعل غير محبب في المسيحية وغير لائق، ويرجع هذا الرأى اعتقاده لآية من سفر لاويين تقول: «ولا تَجرَحوا أجسادَكُم لِمَيْت وكِتابَة وَسْم لا تَجعَلوا فيكُم. أنا الرّبّ».



يقول رامي دانيال، رسام تاتوهات بشبرا: «كمسيحي أرفض رسم الوشوم لمسيحيين، لمعرفتي بحرمانية هذا الفعل، أما المسلمون أحرار»، وأوضح قائلًا: «الوشم مرفوض في الكتاب المقدس، وعلى المسيحي المؤمن الحقيقي ألا يتأثر بعادات المجتمع وتقاليده البعيدة عن الإيمان، فأي تشويه للجسد مرفوض من الله لأننا هياكل للروح القدس، وعلينا أن نمجده في أرواحنا».



ويدعم رامي فكرته مجددًا: "في الكتاب المقدس أيضًا آية تقول: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكمْ؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن فَمجدوا الله في أَرواحكم الَّتي هي لله». قد يظن كثيرون أن المسيحيين لا يعترضون على فكرة الوشوم، لكن هذا غير صحيح، فالبعض يرى أن رسم الوشم فعل غير محبب في المسيحية وغير لائق، ويرجع هذا الرأى اعتقاده لآية من سفر لاويين تقول: «ولا تَجرَحوا أجسادَكُم لِمَيْت وكِتابَة وَسْم لا تَجعَلوا فيكُم. أنا الرّبّ».يقول رامي دانيال، رسام تاتوهات بشبرا: «كمسيحي أرفض رسم الوشوم لمسيحيين، لمعرفتي بحرمانية هذا الفعل، أما المسلمون أحرار»، وأوضح قائلًا: «الوشم مرفوض في الكتاب المقدس، وعلى المسيحي المؤمن الحقيقي ألا يتأثر بعادات المجتمع وتقاليده البعيدة عن الإيمان، فأي تشويه للجسد مرفوض من الله لأننا هياكل للروح القدس، وعلينا أن نمجده في أرواحنا».ويدعم رامي فكرته مجددًا: "في الكتاب المقدس أيضًا آية تقول: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكمْ؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن فَمجدوا الله في أَرواحكم الَّتي هي لله».

التاتوه.. إبداع وفن

يرفض جون عماد، رسام تاتوه بمنطقة المعادي الرأي السابق، ويرى أن التاتوه فنًا وإبداعًا، بل ويضيف الكثير من الثقة بالنفس والتجديد للمقبلين عليه.



يقول "تغيرت الناس ثقافتها تغيرت، أصبح الكثيرون يحبون الوشم والرسم على الجسد، من قبل كان من يقدم على هذه الخطوة هم ضحايا التشوهات الجسدية لإخفائها ولكن الآن الكل اصبح يتزين بها خاصة بعد تطور الات الرسم وعدم الشعور بالوجع.



ويوضح مايكل عادل، أحد أشهر رسامي التاتوه بمنطقة وسط البلد، أن هناك العديد من أنواع التاتوه المبدعة وكل من يطلبها يكون لسبب ما، وهذه أهم الأنواع وأحدثها: يرفض جون عماد، رسام تاتوه بمنطقة المعادي الرأي السابق، ويرى أن التاتوه فنًا وإبداعًا، بل ويضيف الكثير من الثقة بالنفس والتجديد للمقبلين عليه.يقول "تغيرت الناس ثقافتها تغيرت، أصبح الكثيرون يحبون الوشم والرسم على الجسد، من قبل كان من يقدم على هذه الخطوة هم ضحايا التشوهات الجسدية لإخفائها ولكن الآن الكل اصبح يتزين بها خاصة بعد تطور الات الرسم وعدم الشعور بالوجع.ويوضح مايكل عادل، أحد أشهر رسامي التاتوه بمنطقة وسط البلد، أن هناك العديد من أنواع التاتوه المبدعة وكل من يطلبها يكون لسبب ما، وهذه أهم الأنواع وأحدثها:

- التاتوه الكلداني:

يعتمد على رسم السيد المسيح عند تعذيبه، ويستخدم فيه الصبغة الحمراء كتعبير عن دماؤه المهدرة، ويتميز هذا النوع من التاتوه بكونه ملونًا، ورسوماته مجسمة أو ثلاثية الأبعاد، لذا يعد نوعًا مؤلمًا أكثر، ويأخذ وقتًا أطول، لذلك يطلبه الراغبين في الشعور ببعض الآلام الجسدية، تيمنًا بمعاناة السيد المسيح على الصليب – وفق العقيدة المسيحية.

- المالطية:

يكون لصليب "المالطية" 8 أضلاع يرمز لسلالة القديس يوحنا ويرمز إلى الروح الشجاعة مثل الإيمان، العدالة، الحقيقة، الرحمة، التواضع، الصبر، والإخلاص.

- الصليب السلتيك:



تأتي مجموعة تطلب رسم وشم صليب "السلتيك" وهو صليب انتشر في وقت "يوليوس قيصر" في جميع أنحاء أوروبا، وهو صليب بداخله ورود أو فراشات، ويستخدم كدلالة على الحرمان من الحرية والتسلط من قبل الآخرين. تأتي مجموعة تطلب رسم وشم صليب "السلتيك" وهو صليب انتشر في وقت "يوليوس قيصر" في جميع أنحاء أوروبا، وهو صليب بداخله ورود أو فراشات، ويستخدم كدلالة على الحرمان من الحرية والتسلط من قبل الآخرين.