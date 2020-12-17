محافظ مطروح يناقش عددًا من الملفات بمدينة الحمام

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الخميس، النائب أحمد رسلان، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات، مؤكدًا على التنسيق مع الجهات المعنية من أجل خدمة أبناء مطروح.وأكد المحافظ استمرار متابعة مشكلة الصرف الزراعي بمدينة الحمام بالتنسيق مع وزارة الري لإنهاء المشكلة وتطهير مصرف الرى على طريق برج العرب الحمام، لافتا إلى أنه سيتم تحويل المدرسة اليابانية بالحمام إلى مدرسة تجريبية بعد نصف العام بعد موافقة وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى إنهاء كافة اجراءات تطوير مستشفى الحمام ودعم المستشفى بجهاز PCR جهاز CT لخدمة أهالى الحمام بالتنسيق مع وزارة الصحة.وأشار إلى الإسراع في الانتهاء من كل أعمال الرصف داخل المدينة وتيسير الطرق مع مواجهة موسم الأمطار، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكل المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أقصى القرى والتجمعات النائية تيسيرًا عليهم.