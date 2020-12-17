اليوم.. بدء عرض «فيرس» بدول الخليج

قررت الجهة المنتجة لفيلم "فيرس" طرحه بالعديد من الدول العربية ومنها "السعودية والامارات والعراق" اليوم، بعد أن سبق وتم طرحه في دور العرض المصرية وحقق 100 ألف جنيه في أسبوع عرض فقط.وكان صناع الفيلم قد سبق وطرحوا الإعلان الترويجي الأغنية الدعائية للفيلم على موقع يوتيوب، والأغنية كلمات محمد بيجو وتوزيع كرسبو، وغناء مامو وكرسبو، وتخطى الإعلان حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب طرحه ب 48 ساعة.يعد فيلم «فيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصية مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.الفيلم إخراج أسامة عمر وإنتاج شركة رايز وشركة فريمز وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبد الحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.