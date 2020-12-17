نجوى كرم تطرح «عذب قلبي» خلال أيام

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لطرح كليب أغنيتها السينجل الجديدة "عذب قلبي" عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب خلال أيام وبالتزامن مع احتفالات العام الجديد، حيث انتهت من تصويرها مؤخرًا في شوارع بيروت وتحمل الأغنية الطابع الإيقاعي وهي من إنتاج شركة روتانا وإخراج وليد ناصيف.وتحيي كرم حفل رأس السنة الجديدة في دبي بمشاركة نجم الأغنية ماجد المهندس.يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وتم تصويره فى عدة مناطق في لبنان بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.