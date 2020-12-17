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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بنك إنجلترا المركزي يحذّر من إجراءات الإغلاق على تعافي الاقتصاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:00 م
بنك إنجلترا المركزي
بنك إنجلترا المركزي
وكالات
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حذّر بنك إنجلترا المركزي، الخميس، من أن فرض قيود أكثر صرامة مما كان متوقعا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد ستؤثر على انتعاش الاقتصاد البريطاني العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك التي أوصت أيضًا بالإبقاء على معدل الفائدة الرسمي منخفضًا عند 0.1% في ظل استمرار المخاوف من تأثيرات الأزمة على الاقتصادين المحلي والعالمي.

كما توقع البنك أن يبلغ إجمالي الفاقد من الناتج القومي المحلي جراء الأزمة خلال 2020 بنحو 11%، فيما يقدر تحقيق معدل نمو خلال الربع الأول من العام القادم بنسبة 2.1%، ما يذكر أن تأثير انتشار الوباء وتعثر المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي شكّلا تحديًا مزدوجاُ لأداء الاقتصاد البريطاني خلال العام السابق.

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