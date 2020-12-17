برلمانية: الاهتمام بالقري الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتي

برلمانية: الاهتمام بالقري الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتي
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:58 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قالت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بالشرقية، إن الاهتمام بالقرى الأكثر فقرًا ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا على رأس أجندتها في مجلس النواب.
أضافت سكينة، في بيان الخميس، أنها تقوم حاليًا بحصر المنازل المسقوفة بالخشب في مختلف مراكز المحافظة؛ لحماية قاطنيها من سقوط أمطار الشتاء.
وتابعت أن هناك العديد من القرى داخل مراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس تحتاج للعديد من الخدمات كإعادة تأهيل الطرق، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لحل تلك المشكلات خلال الأيام المقبلة.
وأشادت بسرعة استجابة محافظ الشرقية والدكتور ممدوح غراب لمناشدتها لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في عدد من القرى بسبب هطول الأمطار، حيث اشتكى عدد من أولياء الأمور بعدم قدرة أبنائهم على أداء الامتحانات من خلال التابلت بسبب تعطل شبكات الإنترنت، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
وأكدت عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بالشرقية أنها ستقوم بالتنسيق مع بقية نواب الشرقية، لتوحيد الجهود للعمل سويًا من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين بقرى ونجوع ومدن المحافظة.
أضافت سكينة، في بيان الخميس، أنها تقوم حاليًا بحصر المنازل المسقوفة بالخشب في مختلف مراكز المحافظة؛ لحماية قاطنيها من سقوط أمطار الشتاء.
وتابعت أن هناك العديد من القرى داخل مراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس تحتاج للعديد من الخدمات كإعادة تأهيل الطرق، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لحل تلك المشكلات خلال الأيام المقبلة.
وأشادت بسرعة استجابة محافظ الشرقية والدكتور ممدوح غراب لمناشدتها لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في عدد من القرى بسبب هطول الأمطار، حيث اشتكى عدد من أولياء الأمور بعدم قدرة أبنائهم على أداء الامتحانات من خلال التابلت بسبب تعطل شبكات الإنترنت، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
وأكدت عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بالشرقية أنها ستقوم بالتنسيق مع بقية نواب الشرقية، لتوحيد الجهود للعمل سويًا من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين بقرى ونجوع ومدن المحافظة.