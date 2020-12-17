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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: الاهتمام بالقري الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:58 م
سكينة سلامة، عضو
سكينة سلامة، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قالت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بالشرقية، إن الاهتمام بالقرى الأكثر فقرًا ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا على رأس أجندتها في مجلس النواب.

أضافت سكينة، في بيان الخميس، أنها تقوم حاليًا بحصر المنازل المسقوفة بالخشب في مختلف مراكز المحافظة؛ لحماية قاطنيها من سقوط أمطار الشتاء.

وتابعت أن هناك العديد من القرى داخل مراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس تحتاج للعديد من الخدمات كإعادة تأهيل الطرق، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لحل تلك المشكلات خلال الأيام المقبلة.

وأشادت بسرعة استجابة محافظ الشرقية والدكتور ممدوح غراب لمناشدتها لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في عدد من القرى بسبب هطول الأمطار، حيث اشتكى عدد من أولياء الأمور بعدم قدرة أبنائهم على أداء الامتحانات من خلال التابلت بسبب تعطل شبكات الإنترنت، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بالشرقية أنها ستقوم بالتنسيق مع بقية نواب الشرقية، لتوحيد الجهود للعمل سويًا من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين بقرى ونجوع ومدن المحافظة.

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